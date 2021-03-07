接種疫苗存安全憂慮　接種中心無人排隊場面冷清

本港新冠疫苗接種開展以來，出現多宗接種後不良反應個案，更有兩宗疑接種後死亡事件，近日預約接種人數愈趨下跌。東網記者今早（7日）到官涌市政大廈社區疫苗接種中心視察，未見排隊人龍出現，場面冷清。有長期病患的市民無懼出現副作用前往打針，直言不擔心注射疫苗後影響病況；有市民認為有長者疑接種後死亡只屬個別事件，不過分憂心。

記者今早目測所見，到場接種疫苗人士大部分以長者為主，但未見等候人潮湧現。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會早前建議，若市民有長期病患，接種前應先諮詢家庭醫生。67歲患有高血壓和高膽固醇的石太，今早與丈夫一起接種科興疫苗。她指自己雖屬長期病患者，但一直有服藥控制血壓指數和膽固醇指數，因此不感擔心。

任職中港跨境司機的61歲黃先生亦接種疫苗，表示對科興疫苗有信心，又指不論選擇外國或中國疫苗都會出現接種後身體不適及離世個案。他又指自己接種疫苗後會繼續做好防禦措施，包括保持社交距離及戴口罩。