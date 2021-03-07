港府籲市民接種新冠疫苗前自行查詢醫生　病人組織批卸責

新冠疫苗安全堪憂，當局卻將疫苗接種責任推卸市民及家庭醫生身上，要求他們自行了解情況後接種。病人政策連線主席林志釉今日（7日）出席電視節目時，批評當局不能過分依賴市民自己表達病情，尤其優先群組以長者為主，其知識較為參差，未必能清楚向接種醫護表達病情。對於當局呼籲市民向家庭醫生查詢，林形容是不切實際，並指部分國家和地區會安排醫護在接種地點，負責評估接種者的身體狀況是否適合接種。

本港接連出現疑接種科興疫苗後死亡個案，林志釉指大部分接種者未必清楚了解疫苗是否適合自己，他又指自己昨夜曾嘗試預約，除了需經歷多重步驟，亦需閲讀逾6,100字「接種須知」來自行判斷是否適合接種，對於長者而言困難重重。

同場的香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指，無可否認兩宗死亡個案會令市民猶豫接種，雖然專家委員會經調查後認為首宗死亡個案與接種疫苗無直接關係，但未表明有否存在間接關係，如接種後加速血管、免疫及炎症反應，導致病情惡化。他認為政府應製作列表，說明各種長期慢性疾病如何才算控制得好，例如血糖值、血壓值要達到甚麼水平。

對於當局提出市民接種前最好向家庭醫生查詢，或到普通科門診詢問及使用「醫健通」以便查閱病歷，香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜認為，「醫健通」的資料有局限，僅在入院及用藥上有紀錄，惟在門診部覆診情況、醫生的診症等則欠奉，如市民向接種醫護出示系統，在場亦難以進行慢性疾病評估。

政府疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星表示，新冠疫苗接種計劃展開後，委員會一直有監察及收集接種後出現不良反應的數據，望市民對接種疫苗有信心。