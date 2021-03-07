沙田污水處理廠房搬遷　新廠房料成最大岩洞污水處理廠

香港土地短缺嚴重，港府增加土地供應策略中，包括發展岩洞。發展局局長黃偉綸今日(7日)發表網誌，指渠務署正展開將沙田污水處理廠位於城門河河口的廠房，遷往對岸亞公角女婆山岩洞，以騰出土地，屬本港現時最大規模的岩洞發展項目，有關工程亦應用多項新技術。

黃提到，現時沙田污水處理廠佔地28公頃，每日處理約25萬立方米污水，屬全港最大的二級污水處理廠。搬遷後，新廠房佔地14公頃，較同樣位於岩洞內的赤柱污水處理廠大15倍，將成為同類設施中規模最大的廠房。新廠房會引入先進污水處理技術，即使佔地較小，污水處理量亦與現時廠房相若。

渠務署土力工程師高鳴遠指，是次搬遷計劃分三個階段推展，首階段工程包括在岩洞入口處開拓工地、興建主連接隧道；第二階段是建造主體岩洞及上游污水收集系統工程；餘下工程主要包括在新建岩洞內興建污水處理設施，以及拆卸現有沙田污水處理廠。首階段工程已於2019年2月展開，現正進行主連接隧道的挖掘及爆破工程，進度符合預期，預料可如期於2022年完成。

渠務署工程師潘士廉表示，團隊應用多項新技術，如建築信息模擬技術、「可供製造和裝配的設計」等，提升工程效率。團隊亦主動聯絡地區人士，講解工程進度，並設立社區聯絡中心，方便居民查詢。