疫情致法庭離婚案排期大幅滯後　調查揭婦女精神財政壓力大

臨近三八婦女節，香港婦女中心協會今日(7日)公布新冠肺炎疫情下離婚婦女困境的調查結果，指公共服務受疫情影響，辦理離婚程序時間大增，也無法到相關部門尋求法律意見，而法庭排期經常轉變，協會調查的13名婦女中有10人均指疫情對其離婚程序有影響，當中更有7人以上指離婚計劃滯後超過一年，造成精神及財政壓力。

協會指出，由於大多個案均為家庭主婦或兼職人士，沒有穩定收入，故缺乏彈性的公共服務使她們難以安排時間辦理離婚程序，有時更要特地請假去處理，此情況為收入不高人士帶來額外財政負擔。

由2018年開始辦理離婚的Phoebe，原本從事兼職零售行業，因疫情關係工時及薪水都有所下降，原定去年2月開庭處理財產分配問題，卻因法庭不斷延期，最後整整一年時間都無法處理，導致未解決分配問題之前，法律費用便已耗光個人積蓄。她指原本申請的臨時贍養費又需重新排期，直到現時仍在申請當中。另外，她申請的法律援助服務亦因疫情受阻。

調查結果亦顯示，有30%受訪者認為於疫情期間離婚，最大困難是「家事法庭安排經常轉變，導致精神壓力大」。許多婦女需在家事法庭前，預先安排人手照顧小孩以及更改工作時間等，卻因聆訊日期不斷改變，打亂生活計劃。Phoebe就指，聆訊不斷延期打亂生活安排，又因精神壓力加劇，對辦理離婚感到很困擾、孤單，甚至出現失眠。

司法部門雖推出遙距網上聆訊，但是次調查所有受訪婦女均表示不知遙距聆訊安排。香港婦女中心協會總幹事廖珮珊建議，家事法庭可更廣泛應用遙距聆訊方便當事人；提前用電話短訊等數碼化方式通知當事人聆訊改期，並建議以視像形式提供免費法律諮詢。