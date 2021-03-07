油麻地板間房奪命火　唐樓斷電住戶摸黑過活

油麻地一幢樓齡57年的舊唐樓，昨(6日)凌晨發生大火釀成1死13傷。事隔一天，該幢唐樓今日(7日)仍然斷電，雖然居民返回住所，但仍要忍受不便摸黑生活，而空氣中仍然瀰漫陣陣焦臭味，提醒住客火劫剛過。住客鄭先生表示，火警時他正在睡覺，被鄰居喚醒後慌忙逃走，惟他甫踏出家門，只見周遭黑煙密布，他雖然心慌意亂，但仍穿過濃煙拚命覓路而逃，幸能逃出生天，並無大礙。

現場有不少住客執拾清理被燒毀的雜物，而起火單位鐵閘上鎖，透過罅隙向內張望，可見頹垣敗瓦依舊，四處熏黑留下灰燼，部分經焚燒的家具難辨原形，而碌架床亦僅存床架，見證火警的慘烈。

事發於昨清晨5時許，新填地街260至262號寶祥大樓樓上一劏房突然起火，火勢蔓延狂燒並冒出大量濃煙，大批住客從睡夢中驚醒逃生，有人因濃煙被困單位，亦有人走上天台或爬出簷篷避禍。火警中有近百人疏散，消防經1個多小時後將火救熄，並在起火的1樓板間劏房近門口位置發現姓梁(53歲)男戶主屍體，另有13人受傷，包括1名消防員。消防經調查後，相信起火原因有可疑，警方將案件列作縱火，交由油尖警區重案組跟進。