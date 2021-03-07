DSE考生人數跌令升讀8大機會增　往兩岸升學減4個分百點

因着文憑試(DSE)考生人數下跌，而本港資助學士學位名額不變的情況下，學生入讀8大的機會或因而增加。輔導機構學友社訪問逾1700名應屆文憑試生，發現他們考慮到台灣或內地升學的意欲，比去年同類調查下跌4個百分點。

學友社於去年12月至今年2月期間，訪問逾1768名文憑試生，了解他們的升學意欲。其中有11%受訪者考慮到內地升學，到台灣升學的則有26%，兩者均較去年下跌4個百分點。不過，想到台灣升學的考生比內地的仍多逾一倍。

被問到考慮前往台灣升學的因素，最多人即47%認為是文化及地理位置相近，其次有46%人認為是收生要求較低，45%人認為學習環境好。不過，仍有47%及46%人擔心在當地升學後，學歷及就業上的認受性。

至於考慮到內地升學的學生，54%人認為當地的收生要求低，33%是受朋友或家人鼓勵。另外，有60%人擔心政治環境或制度，以及40%人難以融入當地，會被當地人排斥，因此不考慮到內地升學。

學友社學生輔導顧問吳寶城建議，學生選科前要多留意學科本身的內容、資歷等「即時影響」，若學生最終目的是想到兩地發展、居留，亦要留意當地的相關政策。