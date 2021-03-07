疑抽起粗口樂隊訪問　議員斥港台節目製作費高收視差應摺埋

年花10億港元公帑的香港電台(港台)除屢被批節目立場偏頗，更多次被裁定違反廣播機構節目守則。新任廣播處處長李百全上周四(4日)疑於港台內部編輯會議表明未來一周的節目需先經其過目再出街，更在會上批評樂隊LMF的形象不夠正派(decent)，而決定不播放《香港故事》訪問相關樂隊的內容。據了解，李疑已決定抽起原定明晚播放的該集節目，改以舊節目取代。有議員斥港台節目製作費高昂，批評過去沒有機制審視節目製作情況，促李全面檢討港台電視部是否仍有存在必要，亦有議員認為港台應「摺埋」，減少浪費公帑。

早前有指李百全於上周內部會議中表明，公共事務部節目如《鏗鏘集》、《議事論事》、《視點》及《香港故事》等未來一周的節目內容，都要先經他過目才可播出。他在會上亦決定不播放《香港故事》訪問樂隊LMF的內容，指該樂隊經常唱粗口歌、不夠正派(decent)。

有報道今(7日)引述港台消息人士表示，李未有觀看LMF訪問內容就決定抽起該集節目，亦有指他曾在會上強調着重「黃藍」，認為所謂的持平屬觀感問題。據了解，助理廣播處長(電視及機構業務)區麗雅亦曾將《香港故事》即將播出的部分集數內容交予李檢視，當中未有涉及政治議題，惟李未有觀看有關節目，同樣決定抽起有關集數，另覓舊節目頂替。

港台機構傳訊及節目標準總監韋佩文今(7日)回覆查詢時未有正面回應事件，僅指港台必須恪守《香港電台約章》(約章)及《節目製作人員守則》(守則)，包括節目必須持平地反映意見及不受商業、政治及或其他方面的影響。她又指為了加強編輯管理，以回應《香港電台的管治及管理檢討報告》的建議，李百全作為港台的總編輯以及其高層管理人員在具爭議性的節目播出前會檢視有關節目，履行編輯責任，以保障節目符合約章及守則的要求。

對於上述事件，議員陳恒鑌認為由李逐個節目審視非有效做法，建議政府派員組成團隊到港台，協助李審視各個節目內容是否符合《約章》規定。對於坊間有意見認為應「摺埋」港台或將港台私有化，陳認為私有化港台是最有效，既能防止浪費公帑亦能減少爭議，惟要視乎是否有人願意收購港台。他又指現在資訊流通，即使港台暫停運作甚至「摺埋」，相信亦獲不少市民支持，加上現時庫房「缺水」，認為有關營運開支可用於支援受疫情影響的行業及市民。

另一議員葛珮帆直斥，港台一直以來「無王管」，相信不少節目內容都是李上任前已完成拍攝，形容李上任後立即審視節目內容是「無辦法中的辦法」。她指，電視節目製作費用高昂，如有節目在製作後才不容播放是浪費公帑，認為李的當務之急是避免同樣事情再次發生。她又指港台電視部部分取得國際獎項的節目，其內容以反中國為主題，未必完全報道事實真相，認為港台根本不應再容許有關製作。她更批評前廣播處處長梁家榮管理不善兼失職，亦未有設立嚴謹的審批程序。葛直言港台節目收視率低，認為李上任後應全面檢視港台電視部是否仍有需要存在，如認為電視部不應存在，就應大刀闊斧「摺埋佢」。