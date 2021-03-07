66%受訪婦女疫情下生活困難　工會促港府加強支援

疫情持續多時，本港不少雙職婦女既要面對就業壓力，亦要照顧家庭，壓力大增。有工會進行的調查發現，66%受訪者認為生活變得困難；45.6%感到情緒低落、抑鬱或絕望，促請港府與不同機構合作，為婦女提供「職業配對服務」；非牟利機構亦可考慮以熱線方式提供情緒健康支援服務；並呼籲家人多體諒雙職婦女的壓力，主動分擔家庭職責。

工聯會婦女事務委員會於上月16至28日，以網上問卷收集421名婦女的意見，發現82.2%受訪者認為情緒低落是因疫情改變生活方式，難以適應；71%表示社交減少，令人感到孤立無援。另有92.9%受訪者認為港府或社區沒有提供足夠資源，以協助婦女解決個人情緒需求問題。

工聯會婦委主任梁頌恩指出，疫情下市民生計的確首當其衝，惟背後隱藏的情緒健康危機卻備受忽視，是次調查則反映生活壓力令婦女感到無力感，在不同層面上造成明顯負面影響，認為僱主及家人應多加體諒，例如僱主遇上員工因輔導需要而請假，應考慮彈性安排。

曾任職領隊的陳女士（化名）指出，旅遊業自2019年開始受重創，及至疫情爆發，業界生意更是一落千丈。面對生計困頓及社會的沉重氣氛，陳女士感到非常不安，但為免令親友擔心，陳鮮有向他人傾訴，不時感到孤立無援，卻又不知如何尋求協助，期望疫情可盡快消退，令生活重回正軌。