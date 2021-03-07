政Whats噏：主教山配水庫變博物館?　凌嘉勤建議保留水庫原貌

深水埗主教山配水庫嘅古羅馬式建築有逾百年歷史，早排險被清拆，仲惹來全城熱議。古物古蹟辦事處日前向古物諮詢委員會就配水庫建議評級，將主教山配水庫擬議為一級歷史建築，本周將開會討論。社會上有唔少聲音建議，將主教山配水庫改為博物館、咖啡廳，甚至開演唱會！不過前規劃署署長凌嘉勤就認為，保育都要有原則，建議盡量保持主教山嘅原貌，咁先至可以話畀市民聽香港早期嘅水務發展歷史！

凌嘉勤同議員鄭泳舜日前就上咗主教山視察，一齊討論下主教山日後保育嘅方向。凌對於大幅改動主教山有所保留，認為要用低調、簡單嘅方法保育配水庫。其一因為配水庫上蓋支撐能力不足，難以畀多人站立，所以建議可以打開多少少上蓋，令多啲陽光照入配水庫內，加建梯級方便市民入內，再配上簡單嘅水務歷史展覽，向市民解釋配水庫嘅由來、點解停用、有何替代方案等等，希望市民明白享有自來水並非必然，學識更愛護及欣賞香港呢座城市。

另外凌又指出，除咗發展配水庫外，都應該思考整個主教山嘅用途，例如可以種植本地嘅樹木同花朵，甚至修葺小路，有別於一般市區嘅大型公園，盡量保留主教山原貌，令主教山成為鬧市中嘅郊野公園。鄭泳舜就提到疫情下港人熱愛郊遊，當市區都有郊野公園嘅話可以方便市民。鄭亦促請，政府各部門可以在保育主教山配水庫項目上配合得更好、更靈活啊。