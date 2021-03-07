ADHD女性患者症狀較隱晦　調查揭逾90%未曾求助

專注力失調及過度活躍症（ADHD）會影響患者的集中能力、抑制衝動能力等，社會往往對ADHD患者帶有誤解，認為他們不專心、愛發白日夢。有60%患者的ADHD症狀會延續到成年，且女性症狀相對男性隱晦，易被忽視而疏於治療，導致焦慮、抑鬱，甚至自殘。今日(7日)有機構發布問卷調查，發現近70%的ADHD女受訪者受病情困擾，感孤獨無助，但超過90%的懷疑患者未曾求助。

機構Let’s Talk ADHD、活得妙成年關注協會及香港專注力促進會今年1月至2月期間，訪問646位確診及懷疑患ADHD的女性。調查結果顯示，疫情下73.1%受訪者倍感壓力或情緒不穩；62.5%受焦慮、抑鬱、暴躁情緒困擾；60.2%感到孤獨無助。

調查亦指出，48.9%受訪者認為同事、上司最難諒解她們的病徵。Let’s Talk ADHD創辦人霍彩玲表示，ADHD被界定為一種殘疾，受《殘疾歧視條例》約束，但平機會多年的相關投訴個案都集中於校園，並無職場歧視的投訴，可見職場對ADHD患者的關注和認知不足。

雖然逾70%確診個案有接受治療，但超過90%懷疑個案沒有接受任何治療，另逾90%受訪者認為現時針對女性ADHD患者的支援不足。37歲的患者Jacqueline兒時經常被父母、師長指責，因天生愛「扎扎跳」、說話，且健忘、自控能力差，「只要係鐘意食嘅嘢，就可以不停食，食到肚痛都停唔到」。直到近年做社工，接觸不少特殊有學習需要的青少年，才意識到自己可能患病。她指若有懷疑應及早求醫，不需擔心被標籤。

專注力促進會創辦人王玉珍呼籲市民做好自我教育，透過網上獲取更多相關資訊，如有懷疑應及早求醫。疫情期間，不少患者要在家工作、上網課，家庭主婦的負擔更倍增，政府也應正視他們面對的壓力，給予支援，長遠也有助減輕社會的負擔。