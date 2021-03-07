返港檢疫獲派失靈探熱針　市民憂亂填體溫難遏疫情

港府要求外地返港人士檢疫期間每日探熱，但東網接獲讀者投訴，指其兒子檢疫期間發現當局派發的探熱針出現故障，向港府求助卻被告知受政策所限，他們亦無能為力，不能再提供一支新探熱針，質疑今次並非單一事件，若有檢疫人士並無親友在港，或會「亂填」體溫紀錄，最終導致病毒流入本地，疫情恐難以斷尾。東網正向食物及衞生局查詢事件，尚待回覆。

讀者陳先生表示，其兒子本月2日從歐洲返港，須入住酒店隔離檢疫21日，並獲港府派發一支探熱針及一些文件，供紀錄每日體溫變化等。他指，兒子僅檢疫2日，該支探熱針即出現故障，曾向有關衞生部門求助，惟職員一度表示「（探熱針）無貨」，及後又稱當局亦無能為力，並着他拜託親友在外購買及送至酒店，或直接向酒店購入。

陳認為，港府要求檢疫者測量體溫，卻未能提供足夠探熱針，對此感不滿，質疑今次並非單一事件，擔心有檢疫人士難以安排親友代為購買，或有酒店未有充足貨源，而「亂填」體溫紀錄。對於有職員稱探熱針不足，他批評該職員「求其」、「都唔知係咪呃飯食」，質疑當局每日均會向新返港人士派發探熱針，貨源應足夠。