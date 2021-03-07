醫生因疫苗資料不足不敢評估　院舍接種計劃進度恐受阻

港府早前公布先導計劃，安排醫護外展隊到10間安老院舍為有意接種者打針，預料本月中便會開始首批接種工作，但有院舍工會指，自發生2宗懷疑接種科興疫苗後死亡個案，不少院友或家屬打退堂鼓，外展醫生亦因「對疫苗資料掌握不足」，不敢評估是否適合接種，估計會影響進度。

社區及院舍照顧員總工會義務秘書鄭清發表示，因院友接種疫苗需由家屬簽名確認意願，再由外展醫生為院友進行評估，但近日接連出現懷疑接種科興疫苗後死亡的個案，不少院友或家屬打退堂鼓，均稱取消或暫緩接種，外展醫生亦因「對疫苗資料掌握不足」而不敢作評估，估計會影響院舍接種疫苗進度。

港府擬最快本月中開始為10間安老院舍長者優先接種，涉及約1,200多名院友，政府亦已邀請過千間安老院、殘疾人士院舍及護養院參與第二批接種，有意參加的院舍須於本月22日回覆社會福利署，最快本月下旬開始打針，屆時可選擇接種「復必泰」疫苗，惟因「復必泰」需要稀釋後才可接種，會由醫管局的醫護外展隊到院舍為他們進行接種。

東網正向社署查詢院舍接種計劃進度。