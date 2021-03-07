港府擬繞過醫委會引入海外醫生　醫學會前會長批踐踏專業

政府擬免試引入海外醫生，以解決醫生人手短缺問題。對於政府提出成立委員會審查非本地醫學院的名單，以批准其畢業生在港免試執業的建議，醫學會前會長、健康與醫療發展諮詢委員會前主席方津生今日（7日）表示反對，批評該建議將繞過醫務委員會，如同踐踏醫生專業自主權，並侵犯了《基本法》第142條。他認為，香港人付出的代價會是自己的健康。

政府早前公布將修例引入海外醫生，建議容許香港永久性居民，只要在海外獲醫生或專科醫生資格，並在公營醫療機構工作一段時間後可免試在本地註冊，即等同可轉到私人市場執業，豁免他們再考執業資格試。

方表示，醫委會舉辦的醫生執業資格試，可確保執業標準。在2012至2016年的第一部份專業知識考試中，來自美國、加拿大、英國、德國及澳洲的畢業生，平均及格率只得40%；而內地畢業生是16%；來自「一帶一路」地區更只有11%。另外，臨床考試的合格率分別是53%、28%及17%。

方指他本人在醫學院及部分專科考試中經常不及格，他從不責怪考試的標準太高，只會怪自己的能力及準備不足。他又指醫管局提供全港超過90%的住院及門診服務，公營醫療系統不勝負荷，問題在於沒有提供持續的財政支緩。他建議政府須額外撥款增加護士、專職醫療人員、床位、手術室等，同時改善公私營醫療系統，以減少對公立醫院的依賴。