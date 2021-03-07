政Whats噏：還押中被問「人生夠精彩未」　楊岳橋爆粗回應

前公民黨議員楊岳橋(AY)過往因失言而成日被嘲笑，喺2017年時曾經話覺得部分被判入獄嘅年輕人擁有「呢個案底令佢哋人生變得更加精彩」，即使佢已經就言論道歉，但仍然被翻舊帳。AY因去年參與民主派初選而涉違反《港區國安法》，依家喺荔枝角收押所還押，有指佢喺獄中被問到「人生夠精彩未」時，仲以爆粗回應添！

AY當年出席反新界東北發展案聲援集會嗰陣，提起話以前成日同犯事嘅後生仔講，案底對人生有好大影響，但又覺得因為反東北案同衝擊公民廣場而被判入獄嘅年輕人擁有「呢個案底令佢哋人生變得更加精彩」。AY爆出呢番言論後引起社會爭議，仲被質疑鼓勵市民犯罪，最後佢先解釋話失言同埋道歉。

最近47名民主派因參與35+初選而被控「串謀顛覆國家政權罪」，其中有部分人仍還押當中。被告之一、前民間集會團隊發言人劉頴匡女友今(7日)探監後，指劉頴匡喺收押所內以叫喊方式同其他人傾偈，仲有同AY講「點呀，人生夠精彩未？」，而AY就以爆粗回應。劉嘅女友就形容，佢哋係自嘲、苦中作樂。AY保釋被拒後，唔少人搵翻佢當年嘅言論，睇嚟佢當年都冇諗過自己會淪落到咁喇！