身形嬌小女工程師維修巴士　巾幗不讓鬚眉

明天（８日）是三.八婦女節，現今女性撐起職場半邊天，即使一些傳統上由男性主導的行業，例如巴士業，亦愈來愈多巾幗英雄加入。新巴城巴早年聘請了唯一一名女工程師，雖然她身形嬌小，亦非「手瓜起𦟌」，但拿起工具來維修巴士亦顯得有板有眼，打破了「維修巴士一定要大隻佬」的傳統。

90後女生劉殷菱於大學攻讀修讀機械工程學系，2017年參加新巴城巴的見習工程師計劃，現為兩巴的助理工程師。她說，同學們畢業後大多從事屋宇設備相關的文職工作，她卻選擇「落手落腳砌巴士」，因為爸爸也是做汽車維修，自幼看爸爸工作，令她喜歡接觸機械。實際工作上，她稱女性雖然體力較男性遜色，但亦可使用工具輔助，而且女性比較細心，容易留意到男性注意不到的細節。

除女工程師外，新巴城巴亦有不少職位由女性擔任。截至今年2月，全數約5000名員工中，約有280名是女性，當中145名是全職女車長。

資深車長蔡雅琪加入城巴近24年，她稱入行是因為熱愛駕駛，加上從未駕駛過巴士，想挑戰自己，而入行當年，女車長在香港更是「稀有動物」，曾有乘客戴有色眼鏡看看她，甚至質疑她的駕駛技巧，擔心她是否可以像男車長一樣操控巴士，但她未有氣餒，注重於駕駛安全，每一程都將乘客安全送達目的地。

同樣加入兩巴多年的邱芷苓，現時是高級車務督察，她運用女性較優的親和力，協調好車務運作。