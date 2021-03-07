政Whats噏：任天文台長時飽受批評　林超英獨門秘招抗煩惱纏身

提到天文台前台長林超英，大家都會諗起佢在任期間颱風「鸚鵡」襲港時，曾經出現消息混亂，而對公眾帶嚟嚴重不便而飽受抨擊。佢早前接受訪問時就主動提到自己做天文台台長時，曾經因為預測出錯畀全世界責罵，仲總結多年經驗，分享「獨門秘招」教大家點樣面對煩惱困擾喎！

話說林超英當年任職天文台台長時有過唔少「出名」事迹，其中喺2008年颱風「鸚鵡」襲港期間，天文台曾喺9號風球生效期間，預計將於「清晨」改掛8號風球，當時普遍市民所認知嘅清晨咪就係早上，以為第2日唔使返工啦。點知天文台突然喺凌晨改掛8號風球同3號風球，唔少市民始料不及，搞到第二朝要急急腳趕住返工，天文台亦收到好多投訴啊！

林超英過去經歷種種爭議事件，究竟係點樣令自己心情保持平靜嘅呢？佢話做人有「我」先有煩惱，所以面對別人指摘時要理解為大家係鬧緊當時做緊「天文台台長」嘅嗰個人，而唔係鬧緊「我」，如果大家咁樣諗時，呢啲煩惱就唔會傷害到自己。不過，佢話絕對唔可以卸責，強調自己當時仍然要做好台長嘅工作，有負責向公眾解說清楚。

佢又分享自己處理情緒起伏嘅「獨門秘招」，就係如果碰到一件事唔知點算好時，佢會想像自己喺30年後回首睇返依家嘅處境，諗下喺呢幾十年間會發生咩事，然後就會發現依家面對嘅問題只係好小事咁話喎。之但係呢招係咪人人都受用呢，睇怕都要睇返大家自身嘅歷練同覺悟能力啦！