逾90%受訪婦女疫下精神壓力增　團體促提高女性生育支援

香港不少婦女同時要工作及照顧家庭，在疫情下壓力百上加斤。有關注團體調查發現，約100名受訪婦女中，有逾90%表示疫情加劇其精神壓力，家人亦出現情緒問題，令家庭暴力隨時爆發。團體認為，本港託兒照顧服務長期不足，責任落在婦女身上，認為當局應提高女性在分娩生育的支援及保障，包括增加產假日數、增設家庭照顧假期等，並設立照顧者津貼。

香港婦女勞工協會於去年12月至今年1月間，透過問卷調查訪問約100名婦女，有受訪的單親媽媽要獨力照顧子女，又要做「家頭細務」，每日只睡4小時；亦有劏房戶在疫情下失業，一家三口遭業主趕走等。

團體指出，港府過去不斷宣揚「婦女投入勞動市場便能解決經濟及家庭問題」，惟事實上相同教育程度及職業的女性，其工資中位數低於男性，而基層婦女更因無力聘請外傭，下班後須自行照顧家庭，成為「次等勞工」及「雙職照顧者」，承受多重責任及壓力，但回報卻不成正比。

團體認為，疫情下就業市場萎縮，預料更多工種趨向「零散化」，促港府完善有關婦女的保障，並建設家庭友善的工作環境。另外，港府亦應在國民生產總值中計算「家庭照顧的無酬工作」，包括家務勞動所承擔的公共開支，以確認婦女的貢獻。