青年面試技巧不足求職屢碰壁　報讀啟迪課程增進溝通能力

本港經濟疲弱，勞動市場大受打擊，青年就業更見困難。僱員再培訓局早前推出「青年啟迪培訓證書」課程，為15至24歲中六或以上學歷青年提供培訓，內容包括領導和解難技巧、溝通和團隊合作等職場所需基本技能，提升他們的就業競爭力。有關課程已納入第3期特別‧愛增值計劃，學費全免，合資格學員可獲特別津貼。

學員林文軒表示，他2016年應考中學文憑考試，成績未如理想，其後修讀電腦及電子工程高級文憑課程，惟完成課程後因面試技巧不足，連月求職、多次面試仍未能就業，自信心受挫。林表示，報讀青年啟迪培訓證書課程後，溝通技巧躍進，有信心應對面試時的提問，未來打算加入資訊科技行業。

另一名報讀課程的周寶琳亦指，她2017年中學畢業後一直從事兼職工作，惟去年疫情爆發，工作機會不斷減少，其後報讀課程裝備自己，期間除職場技能外，亦修讀了日本溝通文化，發現日語和短片製作是其興趣所在，現決定進修日語，希望日後可開設個人網上頻道。

僱員再培訓局高級經理（課程發展）林志光指出，課程內容經特別挑選，亦會安排註冊社工提供就業輔導和支援，並跟進畢業學員就業情況。他指，青年撰寫履歷表時，或會忽略課餘時間所參與的義工服務及交流活動，課程社工會協助學員找出自身優勢，並提醒他們把有關經驗寫入履歷表。