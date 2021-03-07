港鐵站深喉唾液樣本包短時間派光　有市民連番食白果

港鐵站的深喉唾液樣本包自動派發機被指樣本包經常被取光。

政府早前在港鐵站增設派發深喉唾液樣本包自動派發機，但樣本包經常被取光，有市民連續數日到兆康西鐵站打算領取樣本樽做檢測皆「食白果」，批評「又要人14日做1次檢測，但又唔俾樣本包」，十分擾民。有醫生建議，應限制市民在自動售賣機每日領取樣本包的數量。

多個鐵路站的深喉唾液樣本包自動派發機，於早上9時許派光樣本樽，令不少市民十分苦惱，黃先生連續數日到兆康西鐵站打算領取樣本樽做檢測皆「食白果」，質疑工作人員有否每日補充自動派發機的樣本包數量，又批評「又要人14日做1次檢測，但又唔俾樣本包」，惟多次投訴亦未有改善，坦言十分擾民。

市民李小姐亦指，今日(7日)星期日都要於早上6點去排長龍取樣本樽，批評當局未有好好審視供不應求的問題，又指每日7時左右樣本樽已派光，質疑為何有職員全日於自動派發機當值，卻不選擇以其他方法處理，如人手派樽、全港性郵遞入信箱等。

有醫生表示，相信是因為檢測中心的預約經常爆滿，令一些必須做檢測才可上班的市民預先取樣本樽以備不時之需，建議應限制每張八達通每日領取樣本包的數量，確保更多有需要的市民可以領取到樣本樽做檢測。

食物及衞生局回覆指，過去數星期，政府每天平均派發近6萬個深喉唾液樣本收集包，而每天收集的樣本瓶數目則約為2.7萬個，少於派發量的一半，呼籲市民及機構無須過度索取樣本收集包，以便其他有需要的市民也可領取樣本收集包作檢測之用。

食衞局續指，除了透過收集深喉唾液樣本外，表列處所及餐飲業務員工、建造業工地人員、學校教職員及須接受強制檢測的當區居民及工作人員可於社區檢測中心接受免費檢測，各社區檢測中心的預約名額已大幅提升至每天3.2萬個以上。而截至3月4日，全港19間社區檢測中心的未來七日預約率只有約30%，仍有充足名額應付需求。

食衞局又補充，全港亦設有約20個流動採樣站為巿民提供免費檢測服務，部分專為餐飲業務員工及第599F章的指定表列處所員工提供服務，故檢測量足以應付業界的檢測需求，鼓勵市民善用各區的社區檢測中心及流動採樣站等不同途徑進行檢測。