再多3女子打新冠疫苗後不適送院　據統計最少22宗

接連有市民接種科興疫苗後感到不適而需送院，甚至有2人死亡。政府表示，昨日(6)再多3名市民接種科興疫苗後感到暈眩、血壓高、出皮疹及發抖，被送往醫院接受治療，無須留院。據東網統計，最少有22宗接種科興疫苗後不適送院及死亡個案。

新公布的昨日送院個案，包括一名53歲女子到中央圖書館社區疫苗接種中心打疫苗後，感到暈眩及出現血壓高，她被送往律敦治醫院。另一名46歲女子到將軍澳體育館社區疫苗接種中心打疫苗後，感到暈眩及出現皮疹。她被送往將軍澳醫院。餘下一名87歲女子到林士德體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到暈眩及發抖，她被送往瑪嘉烈醫院。上述3人情況穩定，經治療後，無須留院。

截至今日下午8時的過去24小時內，約有8,100名市民接種第一劑科興疫苗，當中約7,100人在八間社區疫苗接種中心接種，而約1.000人則在參與計劃的私家醫生和診所接種。今日在八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率達82.3%。

目前累計約93,000名人士接種了第一劑疫苗，其中約91,800名接種了科興疫苗，約1 200名接種了復必泰疫苗。