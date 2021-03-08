荃灣泥頭車行駛時起斗撞裂行人天橋　警循酒駕方向調查

昨晚(7日)深夜11時25分，一輛泥頭車沿荃灣德士古道北往青衣方向行駛，當駛至關門口村對開，車斗突然升起，猛撞行人天橋橋底，發出隆然巨響，嚇煞途人及附近居民。事件中涉事司機在場協助警方調查，他隨後感痛楚須送院治理。消防初步檢查行人天橋結構，發現橋身有斷裂迹象，被撞橋面向橫移位約3吋，而天橋橋身外圍部分石屎被撞碎，飛墮路面，幸未擊中途人或汽車，橋身則呈現一個約2.5呎乘1呎缺口，涉事泥頭車車斗撞至拗曲，車斗的鉸鏈亦被扯斷，停在一旁。

消息指，警員其後向涉事司機進行酒精呼氣測試，正了解是否涉及酒後駕駛，而涉事一段天橋橋面被圍封，防止行人靠近，以免發生危險，並聯絡相關部門跟進。據悉，事件中泥頭車平日由涉事司機駕駛及打理，原本昨日未有安排司機「出車」，不明為何司機會駕駛該車途經該路段，詳情有待了解。

受事故影響，該帶交通一度擠塞，車龍「倒灌」至荃錦交匯處，汽車須改道行駛。運輸署於今日(8日)凌晨零時宣布，因道路事故，德士古道往青衣方向介乎荃錦交匯處與國瑞路之間的全線現已封閉，及至今日凌晨1時59分表示，上述路段快線仍封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車。