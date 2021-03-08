9處指明地方須強檢　包括聖保羅書院及聖保羅男女中學

政府昨日（7日）深夜刊憲列出9處指明地方，要求於指定期間身處這些地方的人士接受強制新冠肺炎病毒檢測。包括：

6幢新增一宗或以上確診個案的大廈：

1. 太古城道10號太古城星輝臺海星閣

2. 深水埗大南街256-258號

3. 葵涌華景山路3號海峰花園第1座

4. 馬鞍山錦英路9號錦英苑錦義閣

5. 深水埗欽州街1-9 號／通州街302A-C及304號昌遠大廈

6. 麥當勞道33號聖保羅男女中學莊邱碧雲太夫人舍堂

任何在今年2月22日至3月7日期間曾身處上述大廈超過兩小時的人士，包括但不限於住客、訪客及工作人員，須於3月9日或之前接受檢測；受檢人士若在今年3月5日至3月7日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

1個出現一宗或以上確診個案的工作場所：

1. 合約編號3801—現有機場島的旅客捷運系統及行李處理系統隧道工程

任何在今年2月22日至3月7日期間曾身處上述指明地方工作或值勤的人士，包括全職、兼職及替假員工，須於3月9日或之前接受檢測；受檢人士若在今年2月27日至3月1日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

此外，由於中西區般咸道67-69號聖保羅書院及中西區麥當勞道33號聖保羅男女中學各有一名學生確診，因此該校的員工及學生須接受強制檢測。任何在今年2月22日至3月7日曾在上述兩校工作或值勤的人士，包括全職、兼職及替假員工，以及在該兩校就讀的學生，須於3月9日或之前接受檢測。受檢人士若在今年3月5日至3月7日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。