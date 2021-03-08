何志平專欄：兩個故事

婦女節。說美國兩個研究所裏兩個政治人物的故事。

退役美國軍官「哥麥」上周來訊聊起現時美國政壇的人和事的最新動態發展。說起新總統提名內埃拉‧坦登為政府管理和預算主管受到國會的阻撓，未能成任而被視為拜登總統的失敗。

說：「有說是因為坦登是個激烈分子，當年大力支持美國入侵利比亞及要求利比亞支付石油作償還！亦有說，他是希拉妮‧克林頓、約翰‧波德斯塔（前總統克林頓的白宮參謀長，和2016年『電郵門』主角）和民主黨的核心人物把坦登推上台來，拜登早就知道坦登在擔任『美國進步中心』智庫總裁時樹敵眾多，開罪了不少共和黨的頭面人物，計算到不夠票數通過任命，便在最後臨門表決前把她的提名撤回。而她以前主管的『美國進步中心』的主席也正是波德斯塔！不用說那美國進步中心也是民主黨政策研究的大後勤和在野時的輿論智庫，聯繫人心的大平台，和攻擊政敵，如特朗普之流的重要打手！」

「我也曾到她主持的研究所智庫的活動裏作過客。她是個長袖善舞、立場堅定的自由派中堅分子，是開宗明義的民主黨價值觀的捍衞者，而且口齒伶俐，咄咄不饒人的是個鬥士，聽說她有印度裔的，而她的研究所內亦多是外籍有識之士。這次滑鐵盧，幾年後她一定會捲土重現！等着瞧吧！」

哥麥嚥一口氣再說：「那知道前天，在位的民主黨還手了！美國運輸部監察長發布一份報告說，在特朗普共和黨政府任內運輸部長期間，趙小蘭多次利用其辦公室人員來幫助經營與中國有廣泛關係的航運公司的家庭成員。作為交通部長，趙女士是特朗普政府負責監督美國航運業的最高官員，該行業正受到中國競爭對手的打擊。運輸部監察長在致國會眾議院議員的一封長達44頁的信中說：『有必要對潛在的職位濫用進行正式調查。』並詳細描述了『利用公職謀取私利』：她的辦公室被用來處理與父親有關的事情。父親在1950年代後期從台灣移居美國後，成立了『福茂集團』，一家紐約的國際航運公司，將煤炭和鐵礦石等商品運輸到中國市場，又負責中國政府造船廠的大部分訂單，並與一家中國鋼鐵製造商簽訂了長期租船合同。調查人員發現，趙女士利用她的員工安排了父親2017年10月中國之行的細節，包括通過國務院要求中國交通運輸部為代表團安排車輛，該旅行團包括趙女士的妹妹和妹夫，並安排與中國『高層領導人』會面，其中包括趙小蘭的父親和姐姐，但不包括運輸部其他工作人員。民主黨人抓住這份報告，作為整個特朗普政府存在道德問題的進一步證據。說公務員，必須知道他們為公眾服務，而不是其家庭的私人商業利益服務。趙小蘭部長是共和黨領袖、肯塔基州參議員麥康奈爾的妻子，數十年來在共和黨政治中一直舉足輕重，在小布殊任職總統時曾任8年勞工部長……」

「是的，1996年我在香港會過她。」我插嘴說：「那時候我還是個眼科醫生、全國政協委員、香港特區籌備委員會委員。因為當時我也是香港政策研究所的副主席，正要陪同主席接待來港的美國傳統基金會的主席，談論把香港納進傳統基金會的世界自由經濟指標裏，而陪同那主席來港的正是研究員趙小蘭！從那年1997年開始香港便榮冠自由經濟指標之首連續多年，但今天也是這傳統基金會把香港特別行政區從指標裏除名，說要歸還到中國的隊伍裏去！看來又是打壓中國的套路拳術的一招吧！」

「真是隔靴搔癢！經濟自由不自由，不是哪一個研究所說了便是，不是哪一個指標認了便算的。實踐是檢驗真理的唯一標準。事業能夠發展，錢賺到了，生活好了，經濟便是自由，其他的都是鏡中花，水中月！」