黑暴獲放生　投訴法官不絕

本港前年爆發反修例風波，大量示威者被檢控，但有個別法官及裁判官的判決惹起社會爭議，被指放生及輕判示威者。有市民因此向司法機構作出多宗投訴，更有市民質疑法官變「黃官」，態度偏頗不公；其中法官何俊堯及裁判官水佳麗均曾遭投訴，惟大部分投訴不成立。

司法機構早前接到8宗市民投訴，均涉及法官何俊堯，其中一宗是何於去年出任裁判官期間，曾審理有關「香港眾志」3名成員於立法會會議廳不遵守秩序的案件，裁決時形容3人是社會棟樑，勸他們要保留有用之軀。總裁判官考慮後，認為其中6宗投訴並不成立，另外兩宗則因司法程序未完結而暫緩處理。

另一裁判官水佳麗，去年5月處理一名15歲少年擲汽油彈的案件時，於法庭上稱讚他「滿腔熱誠」，是「好優秀，好好嘅細路」，並輕判他18個月感化令。上訴庭其後裁定她原則上犯錯及判刑過輕，改判該少年進入勞教中心。

針對她的投訴，總裁判官指根據判刑理由的前文後理，裁判官當時是勸誡被告人，單憑「衝動」和「熱誠」行事而觸犯法律，只會令父母痛心難過，言論無直接或間接鼓勵暴力或犯罪行為。至於對其「優秀」的評價「有可商榷之處」和「有過譽之嫌」，但不足以被稱為偏頗，只是屬於「評價有失中肯」。

議員何君堯曾批評，多宗涉及法官投訴不成立，絕對是有「官官相衞」之嫌，又強調本港有需要進行司法改革，而民間監察司法表現在未來亦會佔有好重要的角色。本身是律師的議員周浩鼎亦曾指出，司法機構應督促裁判官在處理有關案件時，不要發表有失中肯的言論。