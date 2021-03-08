東方日報A1：驚爆7日兩亡魂　退針大增　政府密冚

本港接連有人疑打科興疫苗後死亡，短短7日內便發生兩宗，令全城陷入信心危機，觸發「退針潮」進一步惡化。港府束手無策，日前突然煞停公布預約接種疫苗人數，即使傳媒查問亦僅獲當局回覆稱沒有補充，可謂欲蓋彌彰。政務司司長張建宗仍「死撐」，呼籲市民以「科學為本」看疫苗安全，相信專家意見，希望公眾釋除疑慮。有醫學界人士認為，市民的行動最能夠實際反映現況，當局掩耳盜鈴拒報數字，對形象不利的事掩人耳目，繼續以科學為本來說服市民，亦難挽狂瀾。

新冠疫苗網上預約系統昨日繼續開放，截至早上11時許，科興疫苗原本僅餘3間中心有預約名額，增至全數8間中心均有名額，當中屯門友愛體育館及將軍澳體育館的預約時段更全開「綠燈」，反映死亡個案重挫市民接種意欲。其中疑涉兩宗死亡個案的佐敦官涌體育館亦有大部分時段由「紅燈」轉「黃燈」（即由滿額轉為有小量名額），本月12日至28日的時段均可預約。

復必泰疫苗亦受波及，即將在本周三展開接種，全部7間中心均有名額可預約。上水龍琛路體育館及元朗體育館前日顯示首周已滿額，惟昨日部分日子已再開放預約，餘下兩周亦尚有大量名額可預約。

面對大批市民預約後打退堂鼓，張建宗昨在網誌重申當局會公開、透明及負責地發放及更新疫苗資料，做好接種及監察工作，以回應社會的關注，又指衞生署已按既定機制，把首宗死亡個案交由專家委員會進行因果關係評估，而專家委員會今天亦將開會，就另一名女死者與疫苗的因果關係進行評估，呼籲市民相信專家意見及釋除疑慮。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀認為，由政府官員來解說疫苗安全欠缺說服力，並指科興疫苗在開打前已欠缺第3期臨床報告，亦表明長者及長期病患人士群組未有足夠證據可達至保護效能。惟兩名死者不幸屬於該群組，市民難免起疑慮，對接種卻步。她又指，本港接種計劃僅開展不足兩周，未有足夠證據一口咬定兩名死者與疫苗無直接關係，建議需要不斷覆查及比較外國數據來判斷。

截至昨日下午8時，過去24小時約有8,100名市民接種第一劑科興疫苗，當中約7,100人在8間社區疫苗接種中心接種，而約1,000人則在參與計劃的私家醫生和診所接種。而8間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率達82.3%。自2月22日以來，累計約93,000人接種了第一劑疫苗，其中約91,800人接種了科興，約1,200人接種了復必泰。

此外，第二批的復必泰疫苗昨亦付運抵港，約有75.8萬劑，連同上月底抵港的58.5萬劑疫苗，合計共有約134.3萬劑復必泰疫苗運抵本港。