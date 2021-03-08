東方民調：港府支援不足　業界無所適從

「名潮食館」群組可能涉及兩個傳播途徑，包括短距離空氣傳播，或食具受污染導致交叉傳播。事件揭港府防疫再漏招，包括支援不足，業界未能改善硬件配套，把關及巡查不力，以及追蹤工作太慢等，有議員促當局吸取教訓堵塞漏洞，否則香港疫情難以斷尾。

去年已有專家提出加強食肆通風系統，以提高換氣率，惟港府一直置若罔聞，直至近期再有食肆爆疫，才事後補鑊，要求食肆增設「執枱專員」，以及每小時換氣增至6次。惟新措施對小店添壓力，有飲食業界曾反映，加強通風系統最少涉數千港元，惟港府沒有額外支援，早前的防疫抗疫基金補貼僅杯水車薪，用來補償員工薪金後，已沒有多餘資金加強通風系統。

此外，初步分析指「名潮食館」的鮮風量比牌照標準低，食物環境衞生署近兩個月曾兩度巡查，均沒有發現違規。議員柯創盛批評事件揭食環署發牌過程粗疏，其後亦沒有做好巡查角色，該署在今次事件中責無旁貸，促加強巡查並在發牌時做好把關工作。

追蹤方面，有專家批評「安心出行」程式未能做到追蹤工作，且有滯後情況，亦顯示社區內仍有傳播風險，需要加強檢測量才可截斷。惟近日卻爆出有個案需等一周才有病毒結果通知，是不切實際。當局要求從業員做檢測，有結果才獲許上班，卻又欠缺配套，未有結果便要手停口停，令更多人抗拒做檢測。

港大感染及傳染病中心總監何栢良稱，今次群組爆發並非獨立事件，而是放寬防疫措施後見到確診個案開始出現，加上部分配套長期不到位，制度亦欠問責性，令人質疑部分負責官員及公務員是否抗疫疲勞。

因應疫情回升，港府再收緊檢疫及檢測安排，包括患者若屬於源頭不明個案，其發病前7天曾接觸的人士會列密切接觸者，須送檢疫中心；如患者的密切接觸者出現病徵，其家居接觸者亦須到檢疫中心隔離3天；以及工作地方出現一宗個案須強制檢測。柯創盛亦批評港府後知後覺，第4波疫情已持續3個多月才加強防疫措施是太遲。