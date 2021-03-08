東方民調：指望疫苗胡混度日　食肆爆疫揭大漏洞

新冠肺炎疫情未平，農曆新年後香港再現食肆群組，尖沙咀「名潮食館」爆疫，病毒更傳至商場其他商舖，新一輪爆疫揭港府防疫3大漏洞。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者憂香港再現大型爆發，批評港府胡混度日，把關不力，往往出事才補鑊，防疫措施及配套長期不到位，最終又要市民埋單。受訪者又形容港府抗疫進退失據，陷於兩難，更質疑官員出現抗疫疲勞，只知指望疫苗打救。

抗疫逾年，每逢禁聚措施稍稍放寬，疫情必會反彈。港府放寬一系列防疫措施，食肆恢復晚市堂食至晚上10時，並可4人一枱等。正當業界期望全面鬆綁之際，「名潮食館」卻爆出群組感染，衞生防護中心估計餐廳內出現超級傳播者，病發源頭為一名負責清潔及執枱的工作人員，該群組染疫人數愈來愈多，更引爆多代傳播。此外，近日多宗源頭不明本地個案中，還包括海港城一間餐廳的傳菜員和元朗食店一名員工，會否有更多食肆群組爆發還是未知之數，業界憂再次被港府「開刀」叫停晚市堂食，打殘業界。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網APP及街頭問卷形式，成功訪問316名18歲或以上市民，結果顯示，對於再有食肆群組爆發，揭港府防疫3大漏洞，41%受訪者批評港府無吸取教訓，疫情難斷尾；25%斥配套長期不到位，要市民埋單；17%憂大型爆發恐再現。

該爆疫食肆鮮風量不達標，食環署巡查兩次無發現，42%受訪者斥當局胡混度日，出事才補鑊；32%批評當局巡查無做好把關；16%更認為發牌粗疏成罪魁禍首。

去年已有專家指須加強食肆通風系統，港府愛理不理，59%受訪者批評當局抗疫見步行步，後知後覺；17%斥屢屢錯失最佳抗疫時機；15%直指對業界缺乏改善硬件支援。

有「名潮食館」食客無收到「安心出行」風險通知，亦有高風險食客失聯，39%受訪者斥甩甩漏漏無助追蹤；25%形容是雷聲大雨點小，作用有限；22%更指未能盡早斬斷傳播鏈。

港府要求從業員有檢測結果才可上班，但有市民等了一周仍未獲通知，34%受訪者斥檢測滯後累市民手停口停；32%認為檢測服務與需求不成正比；24%轟欠缺配套，做法不切實際。

每逢放寬禁聚措施，疫情又反彈，大部分受訪者批評港府抗疫不力，41%斥疫症無法清零，各行業受累；25%形容港府進退失據，陷於兩難；24%更感到官員現抗疫疲勞，只知指望疫苗打救。

綜觀情況，大部分受訪者批評港府抗疫無能，無吸取過往教訓，屢屢錯過抗疫時機，受訪者直指港府抗疫走入死胡同，疫情無法斷尾，各行各業受累，經濟亦無法恢復。