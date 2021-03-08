轉角唐樓欠保養　違例僭建淪劏房

2015年3級歷史建築灣仔同德大押被拆卸，引起社會對於轉角舊樓的關注，惟拆卸步伐未有停下。本港僅餘5幢直角轉角唐樓，但缺乏維修和保養。油麻地廣東道一幢樓高3層的戰前直角唐樓，雖為3級歷史建築，但屋頂有大量僭建物和天台屋，而二樓樓層則有多道門，疑似被分間成劏房。

西營盤德輔道西及正街交界，有幢近百年歷史的直角唐樓，被古諮會評為二級歷史建築。城西關注組成員張朗敦博士指，它建於木構建築和混凝土建築之間的交接期，並有唐樓少見的特色陽台，甚具時代代表性。去年8月唐樓出現石屎剝落，擊中樓下巴士站。他擔心，附近的走馬式騎樓已被清拆，這幢唐樓亦難逃一劫。

中西區區議員黃永志認為，歷史建築有地區及社會價值，能凝聚區內街坊。他批評現時大部分保育行動均由民間自發，政府角色被動。香港大學建築保育學部主任李浩然則認為，本地保育政策缺乏前贍性，往往會出現「拆一間，保一間」的情況，他希望港府能夠循規劃入手，保育市面的唐樓。「依家啲第三代唐樓都有返咁上下歷史，再過幾年可能都夠期被評級，政府依家又應唔應該做啲嘢呢？」