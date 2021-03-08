保育機制漏洞處處　古蹟建築岌岌可危

深水埗主教山配水庫事件，揭露現行文物建築的評審和保育機制漏洞處處。古物諮詢委員會早年決定暫不會對非建築物項目、以及1970年後落成的建築物進行評級；而戰後建築物的評級工作仍未展開，多個具歷史價值和集體回憶的古蹟和歷史建築岌岌可危。有專家認為，古諮會需改革現行的評級機制，建立一套可涵蓋不同類型古蹟和有系統的評審準則。

古諮會於2017年的會議上，決議暫時不會為31個不屬於一般建築物的項目進行評級，當中包括6塊過百年歷史的維多利亞城界石。2007年一塊位於馬己仙峽道的界石被人移走，下落不明。而舊山頂道和克頓道的界石底部被護土牆掩蓋，亦有界石長滿青苔、黏有污漬，甚至損毀。

暫不被評級的還有近180年歷史的香港墳場，不少名人如何東爵士伉儷、遮打爵士、楊衢雲等也長眠此地，場內也有多個悼念第一、二次鴉片戰爭陣亡英軍的紀念碑。但不少墓碑已倒下或斷裂；碑座被樹根破壞；泥土因風化而中空等。同年建成的教堂被列作一級歷史建築，惟墳場主體則未有評級。

香港建築文物保護師學會副會長（內務）張家榮指，墳場見證香港開埠早期的人民活動和社會發展，而且生態價值高，應以墳場的文化風貌作一體的保育。他認為古諮會需建立一套系統性的評審機制，按古蹟的類型和用途劃分，訂立相應的評審框架。

此外，2013年古諮會亦決定對1970年或之後落成的建築物不作評級，而1950年後的歷史建築評級工作尚未展開，惟近年至少有4幢戰後建築已相繼被拆卸。1976年啟用的香港郵政總局去年亦被納入中環新海濱三號用地出售，難逃拆卸命運。

中西區區議員葉錦龍認為，建築群提供偌大的公共空間，郵政總局簡潔、功能性的建築風格反映時代，見證中環的發展，應予以保留。「活現香港」創辦人兼行政總裁陳智遠批評，古諮會「系統性歧視」50至70年代的建築。他建議該會為每年代識別十數幢具歷史價值的戰後建築，再按其瀕危程度決定評級先後。

古蹟辦回覆指，6塊維多利亞城界石已納入該處界定的政府文物地點名單，受文物影響評估機制保護。而馬己仙峽道的界石大部分位於私人土地，該處多次向業權人查詢界石狀況未獲答覆。古蹟辦按照古諮會2017年的決議，暫時不會對香港墳場進行評級，郵政總局大樓亦不屬於已評級或尚待評級的項目。