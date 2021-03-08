Dr.東：兩成患者輪候手術逾年　私營機構推公院價通波仔救急

新冠肺炎疫情下，公立醫院非緊急的「通波仔」手術大受影響，冠心病患者輪候手術時間漫長，香港亞洲心臟中心與私家醫院合作，為需通波仔的病人，以公院手術價錢在私家醫院做手術，並透過調查發現，有45%患者承認會因未能負擔昂貴醫療費而延誤求醫。有醫生指慢性冠心病的血管一般已堵塞70%或以上，血管更隨時會破裂，造成急性病發，有生命危險。

香港亞洲心臟中心主任、心臟科專科醫生林逸賢表示，中心推出的「暖心行動」計劃在去年2月中開展，截至上月23日已有256名冠心病患者受惠，於公院輪候手術的病人可用公院價錢在嘉諾撒醫院進行通波仔手術。該中心在今年1至2月以問卷訪問共140名參加者，當中逾70%是60歲以上的長者，調查發現多達20%患者在公院輪候手術時間長達一年以上，更有逾42%患者還未獲安排手術日期。

調查又指，不少冠心病患者在術前對自己的心臟健康情況不樂觀，逾半受訪者認為手術前的心臟健康情況僅一般，甚至嚴重。另多達60%患者要承受不同程度的心理壓力，一旦患者未能及時進行手術，最多人擔心會突然心臟病發，其次是中風和心臟衰竭，甚至猝死。

公立醫院在疫情期間一度暫停非緊急服務，包括非緊急的通波仔手術，超過80%受訪者指若需到一般私家醫院進行手術，會出現經濟困難，更有45%受訪者因未能負擔私家醫院的醫療費用，選擇拖延治療。

50歲的石先生數年前起出現心臟病的病徵，更因腦中風而說話口齒不清，後來發現心臟3條心血管嚴重栓塞，卻要於公院輪候至少3個月才能做手術，其後更因疫情要改期。他參與中心推出的計劃，與醫生會面後3日便進行手術，且費用與公院相約。另一名64歲的丘先生，心臟有3條冠狀動脈堵塞約80%至90%，同樣因疫情未能排期，而私家醫院的通波仔費用卻高達40萬元，他難以負擔。他其後參與上述計劃，一日內便獲安排進行手術。

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