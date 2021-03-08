黎智英涉前年8.18非法集結案　今日再押上庭

官司纏身的壹傳媒黎智英，目前因涉嫌違反《港區國安法》而被還押。他另涉及2019年和2020年共4次非法遊行和集會，當中包括2019年8月18日的反修例「流水式集會」及2019年8月31日的「十萬基督徒為香港罪人祈禱大遊行」，該兩宗案件已交由區院法官胡雅文處理，並將於今早(8日)移師到西九龍法院，分別進行續審及審訊前覆核。

在2019年8月18日反修例「流水式集會」案中，黎智英與另外8名泛民人士被控組織及參與未經批准保結，除了區諾軒及梁耀忠兩名被告已認罪候懲外，包括黎智英在內的其餘7名被告均否認控罪。該案於2月16日開審，原定審訊10個工作天至上周一(3月1日)審結，但審訊時間比預期長，至今仍未完成控方舉證階段，今天上午9時半進行第12天的審訊。目前受審的7名被告包括黎智英、李柱銘、何俊仁、李卓人、梁國雄、吳靄儀及何秀蘭。

在2019年8月31日「十萬基督徒為香港罪人祈禱大遊行」案中，黎智英、李卓人及楊森等3人，一同被控一項參與未經批准集結罪。該案已排期於4月7日開審，預計審訊7個工作天至4月15日審結，並將於今天下午4時先進行非公開的審訊前覆核，預計需時120分鐘。