2病患接種後離世港府圖通報了事　專家斥難釋公眾疑慮

短短7日內有兩名長期病患者疑打科興疫苗後死亡，另有多人接種後出現心悸、皮膚出疹等不良反應，全城再掀退針潮。呼吸系統專科醫生梁子超今早(8日)在電台節目表示，公眾對打疫苗後出現的嚴重不良反應個案十分關注，敦促政府應加快對注射疫苗後死亡個案的化驗工作，並在一兩天內基本上了解死者初步死因。

梁又指，市民收到有關疫苗的訊息混亂，令部分接種者打針前有心理壓力，或會影響多種慢性疾病的控制，例如血壓或糖尿指數飆升、暈眩、作嘔，甚至突發心臟病或中風等。本港65歲以上長者中，每年更有5,000人死於心臟病、另有2,500人死於中風或腦血管等疾病，他強調當局檢視打針後死亡的個案時，要將慢性疾病的背景發病率一併考慮。

惟梁亦承認，現階段毋須暫停本港新冠疫苗接種計劃，而目前亦無任何迹象顯示，接種者本身的慢性疾病在注射後惡化、背景發病率超出預期。即使停用疫苗亦未必可以解決問題。他又以自身及其家人都已接種新冠疫苗為例，惟為免影響市民判斷，僅稱按個人因素選擇，故未有具體透露接種哪款疫苗。

港大感染及傳染病中心總監何栢良則認為，連日出現多宗接種疫苗人士事故值得關注，當局目前僅採取「通報」方式交代嚴重事件，未能解答個案是否屬於異常情況。他引述美國以電子病歷追蹤接種人士的做法，認為此舉有助了解病人的糖尿病、中風及心血管疾病患者發病率有無轉變，建議港府可作參考。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，疫苗的副作用難以一概而論，需研究疫苗會否導致輕微炎症，以增加接種人士血管阻塞機會。若市民患有未控制好病情的慢性病，最好待病情穩定才接種，建議先向自己的主診醫生查詢以釋疑慮，並敦促政府就疫苗注意事項中「未控制慢性病」定義，提供更多資訊。