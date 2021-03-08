港股曾挫逾500點　科網股沽壓重　港交所瀉5%

港股反彈乏力，恒生指數早段漲近300點後沽盤湧現，一度倒跌524點，低見28,573點；中午收報28,708點，跌389點或1.34%。國企指數半日收報11,154點，跌137點或1.22%；科技指數曾瀉至8,185點的今年低位，中午收報8,221點，急挫412點或4.78%。主板成交1,422億港元，港股通淨賣出34.65億元。

科技股繼續被洗倉，成跌市火車頭。美團半日挫6.6%；小米集團跌5.3%；騰訊跌3.6%；阿里巴巴跌1.5%，合共拖低恒指283點，已佔大市逾7成跌幅。

傳京東科技或放棄在上海科創板上市，京東集團半日跌5.5%。快手跌跌4.6%再創新低。另外，微盟、京東健康、心動公司、平安好醫生及金蝶國際跌逾7%至10%，是表現最差幾隻科指成分股。

其他藍籌股個別發展，「北水愛股」之一的藥明生物半日跌8.8%表現最差；吉利汽車跌近7%緊隨其後。香港交易所再跌5.1%；另一重磅股友邦保險跌3.3%。

資金流入舊經濟股，滙豐控股升3.1%繼續撐市；工、中、建三大內銀股升1.4%至2.9%。三大內地電訊股升1.9%至2.6%。石油股跟隨油價上升，中國石油飆5.4%，是表現最佳藍籌；中國石化升3.2%；中國海洋石油升1.3%。

證券分析員譚朗蔚表示，美國10年期債息繼續高企，不利科技股、生物醫藥等新經濟股，相信資金短期繼續圍繞資源股、電訊股等舊經濟股炒作。他表示，恒指跌穿29,100至30,100點的橫行區後，下一支持位28,200點不容有失。

中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，美國通過1.9萬億美元的紓困計劃，本周料獲國會通過，不過，相信消息對港股幫助有限。市場繼續觀望美債息進一步上升後，對科技股及市況的影響，料港股繼續有波幅無升幅，預期恒指暫於28,500至29,800點區間上落為主。

【10:44】港股倒跌 美團挫逾6% 快手創新低

港股早段升近300點後掉頭回落，恒生指數倒跌逾300點，低見28,764點。國企指數跌100點；科技指數挫逾300點，主板成交超過900億港元。

科技股拖低大市，ATMX齊挫，美團跌6.7%；小米集團跌4.5%；騰訊跌2.5%；阿里巴巴跌0.5%。另外，京東集團跌4.7%；快手曾挫4.3%，創272.8元上市新低。

心動公司、微盟集團、平安好醫生跌5.4%至6.2%。獲「染藍」的阿里健康回吐4.7%。

藍籌股個別發展，藥明生物跌8.5%表現最差。吉利汽車及舜宇光學跌6.3%及4%。重磅股友邦保險跌2.6%；香港交易所跌3.6%。滙豐控股升3%力撐，工、中建三大內銀股升1.4%至1.7%；三桶油升4.1%至6.1%。

【09:20】港股向好 三桶油領漲 滙豐升逾2%

美股道指期貨續升，港股開市做好。恒生指數升264點或0.91%，報29,362點；國企指數高開101點或0.9%，報11,393點；科技指數升102點或1.18%，報8,736點。

沙特有石油設施遇襲，刺激油價急升。中國海洋石油飆5%，報9.78港元；中國石油升4.4%報3.06元，是表現最佳兩隻藍籌；中國石化升2%報4.47元。

憧憬債息向上，利好金融股，滙豐控股高開2.1%，報47.1元。渣打集團升4.4%報54元。工、中、建三大內銀股升0.9%至1.4%；中國平安及友邦保險升1.4%及0.6%。

大型科網股個別發展，騰訊升0.6%；阿里巴巴升0.8%；美團升1.8%；快手升1.2%。小米集團及京東集團逆市跌2.2%及0.8%。