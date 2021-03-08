政府不作為　戲院被犧牲　業界料倒閉潮陸續有來

UA Cinemas(娛藝院線)突然宣布全線結業，並進入清盤程序，有電影業界人士指，UA院線一直是本港戲院龍頭，但去年受疫情影響，不少院線因長時間停業而出現經營困難，擔心帶來戲院倒閉的骨牌效應。

香港影業協會理事長洪祖星今早(8日)在電台節目表示，本港戲院的租金、人工等開支高昂，每月花費至少要過百萬，若非大部分戲院目前仍由大財團經營，相信結業戲院數目早已超過一半。洪祖星指，UA院線近期率先引入IMAX，提高觀眾視覺和聽覺享受，又引入網上購票安排，為戲院現代化帶來極大貢獻。

香港電影工作者總會會長田啟文對UA院線結業感到震驚，指該院線一直都是本港業界的龍頭，經常引入最新外語片，部分更比外國更快在港上畫，倒閉實屬本港觀眾損失。他又指，早前已聽聞該公司有賣盤想法，但院線的多間戲院位於全港核心地段，租金特別昂貴，因此難有財團接手，最後只有一間戲院能賣出。

田又透露，電影業一直難做，一方面市場萎縮，另一方面人工和支出上升，而票房收入由20、30億港元大幅減至數億港元，令投資者的投資意欲受到影響。