被扣手銬後續掙扎　資訊科技員抗警罪成

前年10月27日有市民在油尖旺區發起示威集會，入夜後旺角區發生衝突，期間一名男子被指在被捕過程中反抗掙扎。該男子經審訊後，今（8日）在西九龍法院被裁定一項抗拒警務人員罪成。裁判官黃士翔表示，辯方嘗試質疑警方採用過分武力去制服被告，卻不播放一個較能反映事實的新聞片段，而是用較遠距離及不清晰的片段去支持其說法，法庭對此盤問手法感到失望。裁判官把案件押後至3月19日判刑，等待索取被告的背景報告，期間被告須還押候懲。

32歲被告梁霆，報稱任職資訊科技員。他被控2019年10月27日，在彌敦道近奶路臣街交界，抗拒執行職責的警員A。

裁判官裁決時指，辯方質疑警員制服被告時，將被告的腳屈曲施壓而導致被告受到不需要痛苦。然而這套動作只是為有效控制反抗人士，即使被告越掙扎時越感到痛苦，故警員並非無理弄痛被告。加上有新聞片段顯示，警員將被告的腳擺放在不同位置，而非用力壓下。裁判官又接納兩名警員的供詞，指出警員懷疑被告參與非法集結才作拘捕，過程中使用合理武力，但被告卻多次反抗，故此裁定他罪成。

辯方求情指，被告初犯，因案發時未經深思熟慮才一時犯案，並非有預謀犯事，現已深感後悔。辯方又指，涉案警員受到的傷勢較輕，僅是鼻翼有擦傷，相反被告的傷勢較為明顯及嚴重，認為雖然被告受傷可謂咎由自取，但是亦可視作被告已受懲罰，遂冀法庭能夠輕判。