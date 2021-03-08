公務員宣誓限期屆滿　近200人拒簽署宣誓聲明

政府於今年1月要求全體現職公務員在4星期內宣誓或簽署聲明，以擁護《基本法》和效忠香港特區，而有關限期已於2月底屆滿。公務員事務局局長聶德權表示，近200人未有簽署宣誓聲明，各部門正整理收到的資料，稍後詳細交代。

聶指大部分公務員已簽署聲明，又指不接受簽署聲明而離開的人是個人選擇，認為對公務員團隊而言並非壞事，強調留在公務員團隊的人都應清楚明白其服務好市民、落實好一國兩制的角色和責任。

對於有公務員未有簽署聲明，被問到局方將如何處理時，聶指現階段不會逐個審視他們是否符合要求，而是觀察他們的行為有否違反聲明內容，若有違反法律便會按法律處理，若違反規例便會按機制處理，並強調當事人有申述機會。

對於近日新任食物及衞生局常任秘書長劉利群被狙擊批處理「連儂牆」不力，更稱其丈夫、社聯行政總裁蔡海偉為「黃絲」。聶稱某一人被質疑是視乎其本身表現，而非將其家人和身邊人拉出來畫上等號。聶重申任何批評、議論都要基於事實，任何討論都要對事不對人。

至於公務員能否出席六四晚會，聶則指要視乎集會本身是否合法和平，同時若公務員清楚知道自己身負「愛國者治港」責任，當有東西牽涉「愛國者治港」或與之相牴觸，就不應該去做。