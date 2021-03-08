今增6宗本地個案　4例源頭不明

新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心公布，今(8日)增9宗確診病例，其中3宗為輸入個案，4宗本地個案源頭不明，其餘2宗則與其他個案有流行病學關連，截至今日，本港累計確診個案11,100宗。。由於中心昨日已交代源頭不明個案，故今日不設疫情記者會。

首宗源頭不明個案，涉及1名35歲的工程項目聯絡員(個案編號：11098)亦中招，他2月28日出現咳嗽，上周二(2日)遞交樣本，其後確診，患者最後上班日期為3月6日。另1人為48歲女病人(個案編號：11096)。她任職侍應，最後上班日期為上周六，上周四(4日)發冷，翌日(5日)遞交樣本，其後確診。

1名36歲女病人(個案編號：11095)亦中招，患者於上周六(6日)發燒，同日到屯門醫院急症室求診，其後確診，她任職保安員，上周六仍已有上班。源頭不明個案亦包括1名家庭主婦(個案編號：11097)，患者現年41歲，於3月4日出現鼻塞，翌日遞交樣本，其後確診。

3宗輸入個案，患者分別自阿聯酋、巴基斯坦及菲律賓返港。