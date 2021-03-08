社署200億買物業添社福設施　議員倡轉用租賃方式

政府去年6月獲立法會批出200億港元，在3年內從市場購置物業，增設約130項社福設施。立法會福利事務委員會今日（8日）召開會議，討論幼兒照顧服務的長遠規劃，有議員關注購買方式，建議當局轉用租用方式，價錢相宜之餘，亦可增設更多地方。

勞工及福利局遞交立法會的文件提到，在未來3至4年增設10間幼兒中心，增加約900個資助幼兒中心服務名額，加強日間幼兒照顧服務。社署亦計劃由2021/22年度起，透過購置物業計劃，分階段額外提供共約1,000個長全日制幼兒中心服務名額。

委員會主席蔣麗芸質疑，當局為何目前仍以購買方式增加設施，認為租用物業會更相宜，「依家(租金)係好平好平」，亦可增設更多地方。社會福利署助理署長彭潔玲回應指，局方有購置物業的需要，由於租金會有浮動，加上幼兒中心有一定規格，需進行裝修等工程，若業主短時間加租會有影響。蔣麗芸隨即回應指，當局可與業主簽訂10年合約，又指業主大多樂意與政府簽訂長年的租約。

當局去年3月制訂幼兒中心服務名額的規劃比率，每2.5萬人口提供100個供3歲以下幼兒使用的名額。勞工界議員陸頌雄指，香港幼兒服務嚴重不足，難以提高婦女勞動參與率，他認為不同社區的需求不一，部分地區會有較多新家庭，需求會較高，認為政府要因應地區情況作調查，批評制度僵化。他又指，部分地區人口較多，社區保母需求亦較高，但每區僅一支保母隊伍。彭潔玲指，不同地區需求的確不同，由於涉及規劃方針，會與規劃署及不同部門商討。