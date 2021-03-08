10.1荃灣暴動警須擎槍戒備　4男女涉案受審

前年10月1日全港多區出現示威，而荃灣有逾百人聚集，期間一名中五男生更遭警員開槍射中左胸。事後4名男女被捕及被指參與暴動，其中一名男清潔工更涉嫌把物件扔向火堆而被控一項縱火罪。4人今（8日）於區院否認控罪，案件開審。

本案被告依次為陳珩（39歲）、陳金國（20歲）、李振文（26歲）、馮清華（22歲）、郭小琴（23歲），除首及第三被告分別報稱清潔工及程式員外，其餘均為學生。馮早前因沒有依時到庭，已被法庭頒下拘捕令。另中槍男生曾志健（18歲）及博士生邱宏達(26歲）本為同案被告，惟兩人早前已成功申請分案處理，而曾及後亦沒有到庭而被頒拘捕令。

4名被告被控一項暴動，指他們於2019年10月1日在荃灣海壩街一帶參與暴動；而首被告陳珩再被控一項縱火罪，指他於當日用火意圖損壞他人財產。控方開案陳詞指，當日下午有大批示威者於荃灣區聚集及以雜物堵路等，新界南機動部前往進行掃蕩。其時，約有200人佔據海壩街，並設置路障、傘陣等與警方對峙，及向警方扔磚及汽油彈。警方小隊副指揮官陳文傑警告眾人散去，否則進行拘捕，後又發出催淚煙及「速離，否則開槍」的警告，在警告無效下，警方施放多枚催淚煙及橡膠子彈。

期間，有人朝警方防線走上前，以可燃液體在行人路上點火，造成一條火線，首被告白布蒙面，手持一把與別不同的淺藍色摺傘，把一幅狀似橫額的物件扔向火堆，又有一人把燈箱踢向火堆。警方其後快速退進掃蕩，並拘捕案中4名被告。當警方看管着其中3名被告時，有示威者再度聚集及再向警方等投擲汽油彈等，期間一名便裝警員需擎槍戒備。警方及後撤退，並把各被告押到大河道北近荃灣街市街的天橋底，此時首被告曾一度試圖逃走。首被告及後在警誡會中，表示是有牌急救員，打算有需要的話替人進行急救，其餘被告警誡則保持緘默。