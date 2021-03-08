的士車尾箱藏40汽油彈　司機被控串謀縱火

一名的士司機在2019年10月駕駛的士於大埔被警方截查，在其車尾箱搜獲40枚汽油彈及點火器等。該司機今（8日）於區院否認一項串謀縱火及一項屬交替的管有物品意圖損壞財產罪，案件開審。

被告曾偉龍（31歲），否認於2019年10月17日至20日，與他人用火意圖損壞他人財產;其交替控罪則指他在大埔露輝路與汀角路交界‬管有40枚汽油彈、3枝汽油及兩個點火器。案件甫開庭，辯方一度要求控方傳召一名警員證人，但控方表示該名證人已離職，及已「移民」澳門，故難以聯絡。法官對控方做法有微言，指即使離職，如有需要亦可發證人傳票，「離職警員話唔返就唔返，公義何在呀？」並指澳門是中國一部分，應是移居等。控方最後仍決定不傳召該證人，辯方則沒有任何申請。

控方開案陳詞指，被告前年10月20日下午駕駛的士在香港教育大學附近的露輝路被截查。警員在其的士車尾箱，找到一個未有封口的紙箱，內有40個載有液體的玻璃樽、3個載有液體的膠樽及兩個點火器，紙箱內瓶狀物體散發汽油味。後經化驗後，發現液體為汽油、漂白水及通渠劑。

被告被捕後在警誡會面中表示當日放假，但為與剛認識的女友人遛狗，而提取一架早更的士，而之前一名曾光顧他的男學生表示在當日要租用其的士從大學運送物資到九龍，故依指示在中午前往大學。其時，有一名不知名男子把紙箱交予他，而當時紙箱已封口，對方則告知他箱內是醫療用品。