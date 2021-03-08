疫苗高危無人打　政府急清貨　教師地盤食肆員工列優先人群

全城再掀退針潮，惟港府未有煞停新冠疫苗接種計劃，今日(8日)公布再將計劃擴大至涵蓋教師、地盤工、食肆員工等，7類優先接種人士，預計涉及約130萬人。對於本港接連出現多宗接種後嚴重、甚至死亡的異常事件，食物及衞生局局長陳肇始未有正面回應，僅稱已交由專家委員會審視。她又指，事實上每一隻疫苗都有禁忌，若慢性病患者有憂慮，自行向家庭或主診醫生查詢。

公務員事務局局長聶德權指，截至昨晚8時，共9.3萬人接種第一劑新冠疫苗，其中9.18萬劑是科興疫苗，其餘1,200劑是復必泰疫苗。現時有8間疫苗中心及18間醫管局診所及私家診所可接種科興疫苗；復必泰疫苗於後日(10日)可在醫管局7間疫苗中心接種，下周二起(16日)會增12間接種中心供接種復必泰疫苗，主要設於政府場地及私家醫院，市民明日上午9時起，可在專題網站預約3月16日至30日的名額，預計約14萬個。

聶德權續說，會擴大優先接種組別共涵蓋7類人士，包括餐飲業(如街市、超市、便利員工及速遞員)、公共交通從業員（如的士、巴士司機鐵路車長)、註冊建築工人、物業管理人員、教職員、支援人員、旅遊業及表列處所人員(如健身中心、美容院員工)，明起可於疫苗網上系統預約，預計涉及約130萬人，連同原先公布的5個優先組別，共有370萬人。

被問到接種中心能否容許在場醫生使用「醫健通」查閱接種者病歷，聶指未有安排讓接種中心的醫生查閱「醫健通」的病歷，僅可記錄當事人接種疫苗，重申中心並非一個診所診症的地方。他又指，市民對自己身體情況有疑慮可向家庭醫生查詢，接種須知亦否於網上下載，應事先查閱。如在場醫護人員認為登記人不適合接種，亦會停止該登記人的接種程序。