UA戲院全線結業　市民批港府對業界支援不足

新冠肺炎疫情影響，戲院停業多時，UA院線終於不敵疫情，今日（8日）宣布全線結業。UA戲院自1985年成立至今逾30年，陪伴不少港人成長。有市民對戲院結業表示愕然及惋惜，又批評政府對戲院支援不足；有市民表示戲院選擇變少，或會帶來不便，擔心戲院或會出現連鎖結業潮，期望政府可對戲院提供更多支援。

市民郭先生認為，UA院線是香港人的集體回憶，平時亦較多到該院線，突然結業令人感到愕然及惋惜。他批評政府對戲院的支援不足，「點解海洋公園佢哋會願意撥錢，戲院食肆呢啲就無呢」，認為政府在分配資源過程中做法不公。他期望以後會有更好的戲院出現在香港，免得市場缺乏競爭力，導致質素下降。

正要前往戲院的黃小姐就表示，居住區域也有一間UA戲院，對UA全線結業感到非常可惜，且擔心以後到較遠地區觀看電影，認為有點不便。她又表示現時雖然只有UA結業，但可能引發連鎖式效應，而且「戲院對我哋嚟講都係一個好重要嘅娛樂」，對戲院可能爆出連鎖結業潮「有少少憂慮」。

剛購買戲票的符同學就指，「香港本身戲院就比較少」，UA全線結業會使戲院選擇變更少，「跑去遠啲嘅地方睇戲都幾麻煩」，「本身有啲戲想睇都無得睇」。他又指UA戲院服務也不錯，對全線結業決定感到可惜。