曾呼籲成員團體討論去留問題　據悉民陣聯絡群組已被移除

有外媒上周引述消息指港府正調查民間人權陣線（民陣）有否獲得外國資助，甚至計劃取締該組織。雖然民陣召集人陳皓桓即日發聲明回應，指沒有收取外國資助，惟翌日街坊工友服務處(街工)宣布不再參與民陣工作同會議。據了解，陳同一時間於有成員團體代表在內的聯絡群組中發訊息，呼籲團體自行討論去留問題，有指該群組近日已被刪除。

民陣於2002年成立，多年來就不同政治議題牽頭發起多場大型集會及遊行，其成員團體現時約有30多個，當中分別不同政黨及勞工組織等。據了解，陳皓桓公開發聲明回應有關報道時，亦曾在聯絡群組中向各成員團體發訊息，當中指「明白各團體對國安法有所擔憂，但民間人權陣線是由各團體多年來艱苦建立，秘書處或召集人不能也不會隨意解散。因此，呼籲各團體自行討論去留問題，只要大家堅持留下，召集人也會留到最後一刻，為民陣努力。而退出的話，則可透過團體代表以信息通知本人」。據了解，暫時至少有4個成員團體決定退出民陣，亦有指有關群組「已消失」。

日前有報道指民陣未有作社團註冊或屬違法，而協助其處理經費的團體或會受牽連，而街工當日率先公開與民陣劃清界線，亦是因過去曾處理民陣經費，在考慮法律問題後而即時宣布退出。不過街工主席盧藝賢今(8日)回應查詢時指，街工過往是民陣的其中一個成員，會開會和參與工作，但對於被指是處理民陣經費往來的團體，盧則指沒有聽過這件事。

新加坡《聯合早報》上周五(5日)引述消息報道，指港府正調查民陣是否曾接受美國國家民主基金會(NED)資助，如有證據其涉嫌違反《港區國安法》，或會於短時間內取締民陣。陳皓桓當日回應事件，強調民陣成立至今，從未有收取任何外國政府或機構資助，包括報道所指的美國國家民主基金會。