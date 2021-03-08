涉虛報兒子返工2年騙24萬元　食環署外判商前女經理母子被控

廉政公署上周五(5日)落案起訴一名政府街道清潔服務承辦商的前女經理及其兒子，控告二人涉嫌偽造兒子的值勤紀錄達2年，串謀詐騙該承辦商薪金共逾24萬港元。兩名被告已獲准保釋，以待明日(9日)在西九龍裁判法院答辯。

楊琼英(54歲)，羅氏清潔服務有限公司前合約經理；及其兒子邱文杰(29歲)，同被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。

廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發上述涉嫌罪行。羅氏清潔於2017年6月至2019年5月期間是食物環境衞生署的承辦商，負責在深水埗提供街道清潔服務。

楊琼英於該段期間是羅氏清潔派駐深水埗的合約經理，負責招聘清潔工，以及預備和向羅氏清潔提交清潔工的出勤紀錄以計算薪金。一份合約顯示邱文杰是羅氏清潔的清潔員。與此同時，邱文杰是荃灣一間藥房的全職員工。

控罪指楊琼英及邱文杰涉嫌於2017年6月1日至2019年8月26日期間，一同串謀詐騙羅氏清潔，不誠實地偽稱邱文杰為羅氏清潔的清潔工，及導致該公司向邱文杰支付薪金共逾24萬港元。羅氏清潔及食環署在廉署調查案件期間提供全面協助。