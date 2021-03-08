婦女疫情下收入大減情緒受壓　團體倡港府正視

今日是三八婦女節，有機構訪問了227名來自社會各階層的婦女，了解其在疫情下入息及情緒前後變化。調查發現，超過55%受訪者表示疫情前家庭總收入超過2萬港元或以上，但疫情發生後，有關比例跌至只有36%；當中家庭總收入為1萬港元以下的受訪者，更由17%上升至22%。除了經濟外，逾40%受訪者亦表示面對家人時都產生各種負面情緒，例如煩躁、易怒和激動等；亦有近31%的受訪者都表示對生活感到恐慌。

港九勞工社團聯會（勞聯）今年1月開展「疫情下婦女入息及情緒變化」的問卷調查，調查對象為年滿18歲或以上的女性，發現超過70%受訪者表示過去半年內的工作壓力呈上升趨勢。當中與疫情相關壓力，來自三大憂慮包括為「家人感染疫症」，佔71%、「缺乏社交活動」則有54%，以及「子女的學業」佔31%。另外，逾34%受訪者感到神經衰弱，24%受訪者對長時間在家照顧家人及防疫工作，令壓力相對提升。

勞聯又指，超過62%受訪者表示政府需要增加就業支援，以及支持提供失業援助。另有約55%受訪者希望增加社區照顧，例如幼兒、殘障和長者層面。勞聯要求政府優化失業貸款機制之餘，亦應立法推行家庭友善政策和鄰里支援幼兒照顧計劃等，協助基層婦女平衡就業及照顧家庭需要。