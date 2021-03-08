石澳龍脊騎呢「三指魔爪」惹負評　工人今早到場移除

位於石澳郊野公園的「龍脊」山頭，近日出現神秘「魔爪」雕塑，旁邊有大量木柱包圍，恍如布下「風水陣」。惟怪爪「伸出」只抓得一堆劣評，今早（8日）有人到場拆卸，並以帆布遮蓋。有網民指「魔爪」與周圍環境格格不入，批評擺設大殺風景；漁護署回覆時承認「魔爪」由署方製成及設置，審視後認為與附近自然環境並不配合，故移除有關擺設。

從行山客拍到的圖片所見，啡色木製的「魔爪」高約兩米，坐落龍脊山頂一處空地，有金屬底座作固定，掌心刻上不明符號，外形如只有3隻手指的動物爪，表面塗有閃亮保護層。該雕塑被25條約1米高的木柱包圍。

有網民指出，本港不同地方曾出現「龍頭」、「龍身」及「龍尾」的雕塑，有關「魔爪」極有可能是「龍爪」。不少行山客卻炮轟雕塑大殺風景，有網友笑稱所謂雕塑其實是「鳳爪」，以諷刺港府經常「死雞撐飯蓋」，亦有人質疑整個布局是風水陣。

「魔爪」在網上流傳後獲得劣評如潮，今早（8日）有人發現7名工人正在移除雕塑，觀景台亦被漁護署人員用繩索及帆布封閉，又掛上請勿內進告示，指範圍內有工程正在進行。漁護署回覆指，為方便市民遠眺石澳一帶景色，近期在龍脊設立了一個觀景點，並正於該處加設欄杆，以保障遊人安全。有關擺設為觀景點內，一個利用被颱風吹倒的樹木建造的組裝擺設，屬試驗性質。

署方指，審視後認為在該處擺放擺設與附近自然環境並不配合，故移除有關擺設，又指該擺設是由署方人員建造，不牽涉額外費用。漁護署轄下的「郊野公園教育活動計劃」在社交專頁回應事件，又形容該擺設為「龍爪」，「之後亦唔會喺呢度出現。因為我哋知道，龍脊嘅靚風景先係賣點。」

龍脊曾獲旅遊指南《孤獨星球》選為「香港最佳遠足路線」之一，也是CNN旅遊網站推薦的「香港島五條新手遠足路線」之一。根據旅遊發展局網頁，龍脊登山步道全長約8.5公里，難度屬「中等」，整條行程需4小時。