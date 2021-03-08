政Whats噏：徐英偉被質疑出席活動違禁聚令　民政局：非公眾地方

新冠肺炎疫情反覆，政府亦實施禁聚令，以免市民聚集。民政事務局局長徐英偉今早(8日)喺西環出席活動，但被中西區區議員葉錦龍質疑，話多過4個人聚集，質疑違反禁聚令。不過民政事務局回應查詢時，就話該活動地點唔屬於法例列明嘅公眾地方，所以冇違反禁聚令。

徐英偉今早喺西環城西道、電車廠附近出席香港電車公眾免費乘車日嘅活動。根據民政事務局Facebook上嘅圖片，出席活動嘅嘉賓以4人一組形式企埋一齊，但兩組人之間係咪相距1.5米距離就不得而知喇。葉錦龍仲喺該篇貼文留言，質疑徐英偉點解可以喺公眾地方參與多於4個人嘅群聚，仲標明自己係當區區議員添。

民政事務局回應查詢時，就解釋徐英偉係應主辦單位嘅邀請出席活動，主辦方亦指活動只接受獲邀請嘅嘉賓出席。佢哋亦指，活動地點並不屬於《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》第599G章所指嘅公眾地方，所以冇違反禁聚令。咪住先，葉錦龍唔係聲稱自己係當區區議員咩，但點解會唔知該處唔係公眾地方嘅，睇嚟下次提出質疑時要做下準備先喇，以免出醜啦！