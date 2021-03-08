檢測量大增樣本包供不應求　港鐵站派發機清晨6時已告罄

港府早前批准大部分行業復業，但要求從業員每兩周一檢，導致檢測量大增。有市民向東網記者反映，連日到港鐵站索取樣本包不果，而且公司內有員工早前遞交樣本樽後，遲遲未有收到檢測結果，最終被停工，她批評當局政策欠配套，促加派樣本包數量。

市民彭小姐指，本身從事餐飲業，上一次做檢測為2月25日，按兩周一檢的復業條件，需於本月11日前收到第二次檢測結果。她指，過去3日每天早上7時到港鐵站索取樣本包均不果，今早(8日)再提前至早上6時到港鐵站，當時已大排長龍，目測有約50多人在排隊，其後亦無法取得樣本包。她批評當局政策離地，大部分從業員根本無法騰空時間到社區檢測中心作採樣，加上檢測結果嚴重滯後，導致無法復業，手停口停，直斥離譜。

港鐵回覆指，過去約兩星期，政府承辦商每日提供總共約13,000個樣本收集包供巿民在港鐵站領取。為方便巿民了解派發情況，MTR Mobile手機應用程式的Traffic News及港鐵網頁會顯示各相關車站樣本收集包供應的相關資訊，市民可以查看作為參考。惟未有回應會否加設派發點或樣本包數量。