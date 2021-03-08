海關督察涉未經許可借5萬元　非法索取及接受利益表證成立

海關督察問下屬借5萬港元，結果經該下屬介紹下向一名警員借錢。事件被揭發後，該海關督察被控「訂明人員未得許可索取利益」及「訂明人員未得許可接受利益」兩罪，他否認控罪，案件今（8日）在東區法院開審。借錢給被告的警員出庭作供，指被告借了他5萬港元，但後只還了1萬港元，結果被告的下屬因感到不好意思而墊支代被告還錢。辯方則指，被告亦只是幫另一朋友借錢，並無貪污意圖。暫委裁判官陳國維裁定兩罪表證成立，案件明天續審。

31歲被告鄭文傑，被控於2018年10月17日，未得行政長官一般或特別許可，向一名不受其直接監管的屬下關員劉港生索取一筆5萬港元的貸款。他也被控於同日，未得行政長官一般或特別許可，向上述關員的一名朋友梁偉劍接受一筆5萬港元的貸款。作為「中間人」的劉港生沒有出庭作供。

梁偉劍今在庭上指，案發前一日，劉問他借5萬港元給朋友應急，並表示該人會在3天內還款，梁便轉帳到被告的户口。惟數天後，被告不但沒有還錢，更問梁借多5萬港元，梁拒絕再借，並追問劉自己借了錢給甚麼人，便得知被告是海關督察。梁後來直接聯絡被告要求還錢，被告用短訊回覆「逐少逐少畀啲你，我變賣緊啲野」。兩個月後，有一位不知名人士用短訊聯絡梁，自稱是被告的朋友，指他「搭上搭」向梁借錢，暫先還1萬港元，並說「唔好搞佢（被告），冤有頭債有主，有乜直接搵我啦」。惟梁不相信真有其人，認為只是被告用太空卡假裝身份。

梁曾想過入稟小額錢債審裁處向被告追討欠款，惟因沒有被告的地址等資料而無法入稟，於是便向海關投訴調查科投訴，海關再將案轉介廉政公署調查。劉因與梁相識十數年，又是今次事件的中間人，對梁感到不好意思，故自己墊支，私下給了梁4萬港元。