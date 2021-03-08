去年涉有影像性暴力個案按年增3倍　有組織成立服務支援受害人

過往曾有人進行親密行為時被偷拍甚至上載到互聯網，且到受威脅。關注婦女性暴力協會指2019年接獲有關影像性暴力的求助個案約44宗，在過去一年進行鼓勵受害人求助等工作，至去年接獲相關個案約有133宗，數字大幅增加3倍。協會今（8日）推出「Ta-DA下架支援」服務，協助影像性暴力受害人就其未經同意下被散布的私密影像，向網絡平台要求下架及跟進。

該會表示，不少受害人表示在現行法例及機制下，報警亦無補於事，最希望是其影像可於網絡世界下架，唯不知從何入手，或難以聯絡到部份網絡平台。

受害人A小姐，去年與前男朋友分手後，於通訊程式收到載有其私密影像的連結，並帶有「已經整好晒所有嘢」、「會慢慢玩」的字句。A小姐大驚報警，但被警員告知要控告「刑事恐嚇」，需要對方明確提出要求及將有所行動，而那些威脅說話過於含糊，故證據不足，並沒有拘捕，事件仍在調查階段。

A小姐指，報警未能停止前男友的威脅，甚至可能會讓他覺得這些行為是法律所容許。她至今仍受困擾，包括長期都不想見人，出街時覺得經常有人凝視她。她表示，「有時我會覺得人生要完結，事情才會結束。」

該會總幹事王秀容指，開設「Ta-DA 下架支援」服務後，雖不能完全確保影像會被下架，但會與不同的網絡平台就影像性暴力議題溝通、保持聯絡，與海外的影像性暴力支援組織協作檢舉。他們亦期望有關服務可減少當事人，要自行檢舉有關影像時可能要承受的二次傷害；服務亦為所有性別人士提供支援。

當事人現可於新設立的專頁（rainlily.org.hk/tada）填妥網上表格，協會將根據收到的資料提供適切跟進。協會亦呼籲政府積極向受害人提供保障，將「窺淫、私密窺視、未經同意下拍攝私密處及相關罪行」進一步涵蓋「要挾發放私密影像」的行為。